Parlement moediger dan EU-leiders: elke lidstaat zijn asielzoekers

Ook AI-directeur Iverna McGowan spreekt van ‘een belangrijke breuk met oud beleid’. De nieuwe regels kunnen een einde maken aan ‘onnodig lijden’ van asielzoekers die maanden of langer zaten opgesloten in zeer gebrekkig uitgeruste opvangkampen. Ongeveer zo reageert ook GroenLinks-asielspecialiste Judith Sargentini: ,,Door het afschuiven van de verantwoordelijkheid op Zuid-Europa is het huidige systeem onwerkbaar en inhumaan. Het is bizar dat we mensen die oorlog ontvlucht zijn en gemotiveerd zijn een nieuw leven op te bouwen zo lang in kampen laten zitten.”



Goed vindt ze ook dat de spreiding, in het Parlementsbesluit, niet enkel een kwestie is van eerlijk delen over de lidstaten. ,,Door te kijken naar factoren zoals taalvaardigheden, expertise of familiebanden kan de integratie veel sneller verlopen en wordt geen geld en energie meer gestoken in het heen en weer sturen van vluchtelingen omdat hun mensensmokkelaar toevallig in Griekenland de boot liet stranden. Het asielsysteem moet beter werken voor zowel de vluchteling als voor het ontvangende land.”