Parijs stuurt marineschip vanwege spanningen met Turkije

Frankrijk stuurt marineschip de Lafayette met twee gevechtsvliegtuigen van het type Rafale naar de oostelijke Middellandse Zee. Het ministerie van Defensie meldt dat dit onderdeel is van de plannen de militaire aanwezigheid in dat gebied uit te breiden. Het Franse fregat van de klasse Mistral doet mee met oefeningen van de Griekse marine.

De spanningen tussen Griekenland en Turkije lopen daar op als gevolg van Turkse projecten om naar olie en gas te zoeken onder de zeebodem. Turkije claimt grote stukken zeebodem als exclusief onderdeel van het continentale plat van Turkije. Griekenland stelt dat Turkije binnendringt in wateren die of Grieks zijn of tot het Griekse deel van de zeebodem moeten worden gerekend.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis is de Fransen dankbaar voor het ‘boosten’ van de Franse militaire aanwezigheid in de oostelijke Middellandse zee, waar Griekse en Turkse oorlogsschepen elkaar nauwgezet in de gaten houden. ,,Macron is een ware vriend van Griekenland en een fervent beschermer van de Europese waarden en internationale wetgeving", twitterde hij.

Spanningen

President Macron heeft Turkije eerder deze week opgeroepen op te houden met het zoeken naar olie of gas in wateren die omstreden zijn. Vrijdag komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie bijeen om onder meer over de spanningen met Turkije te praten. De Turkse president Erdogan is niet onder indruk. Hij zei dat het Turkse onderzoeksvaartuig waar nu over wordt geruzied, de Oruc Reis, gewoon doorgaat met boringen tot 23 augustus.

Volledig scherm Onderzoeksvaartuig Oruc Reis in de Middellandse zee. © AFP

