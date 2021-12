Paramilitairen India schieten zeker veertien burgers dood

Leden van de Assam Rifles-eenheid zijn in de noordoostelijke staat Nagaland, aan de grens met Myanmar, bezig met een operatie tegen rebellen. Zij openden het vuur op een wagen met zeker dertig mijnwerkers, in de veronderstelling dat het rebellen waren. Dat gebeurde volgens de politie nadat er informatie was binnengekomen over rebellen die zich in het gebied zouden verplaatsen.