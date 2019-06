Papierfabrikant uit Gent is verantwoordelijk voor fatale legionella-uitbraak

Vier doden door schietpar­tij in Australië

13:48 Door een schietpartij in het Noord-Australische Darwin zijn zeker vier doden gevallen. Plaatselijke media meldden dat een man naar een motel ging en er in kamers schoot. Hij was kennelijk op zoek naar iemand. De 45-jarige schutter vluchtte in een pick-up, maar werd even later door de politie overmeesterd en gearresteerd.