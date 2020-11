Pandamie in Duits restaurant

UPDATE Trump verliest rechtszaak Pennsyl­vania en wil nieuwe hertelling Georgia

22 november De Amerikaanse president Donald Trump heeft weer een nederlaag geleden in zijn juridische strijd om alsnog de verkiezingen naar zich toe te trekken. Een federale rechter in Pennsylvania heeft een rechtszaak die zijn campagneteam had aangespannen, verworpen. De rechter omschreef de beweringen van Trumps team als ‘net als het monster van Frankenstein, lukraak aan elkaar gehecht’. Trumps advocaat, Rudy Giuliani, heeft al laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak.