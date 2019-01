Palingen ‘hyperactief’ door cocaïne in Londense Theems

Video Theresa May komt niet met nieuw plan voor brexit

21 januari Premier Theresa May is vanmiddag in het Britse parlement niet met een nieuw plan gekomen voor de aanstaande brexit. Ze wil de komende dagen wel weer in gesprek met parlementariërs van alle partijen om de zorgen over de verfoeide backstop (de noodoplossing om de Noord-Ierse grens in alle omstandigheden open te houden na de brexit) weg te nemen.