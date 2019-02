Pakistan dreigt India met oorlog

Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in het door India bestuurde Kasjmir en claimt twee Indiase vliegtuigen in zijn eigen luchtruim te hebben neergeschoten. Een van de piloten werd gevangengenomen, zei het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

De acties komen een dag nadat Indiase gevechtsvliegtuigen voor het eerst sinds een oorlog in 1971 een aanval uitvoerden in Pakistan. Die was gericht tegen militanten van Jaish-e-Mohammed, een groepering die op 14 februari een zelfmoordaanslag pleegde in Kasjmir, waarbij zeker veertig Indiase paramilitairen werden gedood. De spanningen tussen beide landen zijn sindsdien dramatisch gestegen.

Een van de neergeschoten vliegtuigen kwam volgens het ministerie neer aan de Indiase kant van Kashmir, terwijl de tweede neerstortte op Pakistaans grondgebied, voegde hij eraan toe.

Nieuwe oorlog

Pakistan beloofde na de acties van India hard terug te slaan. Het land overweegt kernwapens in te zetten. De spanning loopt op, een nieuwe oorlog dreigt.

India liet naar eigen zeggen bommen van 1000 kilo vallen op een kamp van terreurgroep Jaish-e-Mohammed in de buurt van het plaatsje Balakot. Wraak voor de aanslag vanuit Pakistan die plaatsvond op Valentijnsdag. Toen reed een auto vol explosieven in op een konvooi in Kasjmir, waarbij tientallen agenten het leven lieten. Nu slaat India terug.

Aan Pakistaanse zijde vielen honderden doden, claimt India. Het verhaal van Mohammad Ajmal, een 25-jarige die de plek bezocht waar de bommen neerkwamen, is heel anders. Mensen uit de omgeving zouden zijn opgeschrikt, maar er viel slechts één gewonde, zegt Ajmal tegen persbureau Reuters. ,,We zagen beschadigde bomen, een beschadigd huis en vier kraters waar de bommen vielen.''

Dat er volgens de verhalen geen slachtoffers vielen bij de aanval weerhoudt Pakistan er niet van om te dreigen met een tegenactie. Pakistan zal daarvoor zelf een geschikt moment kiezen, zo klinkt het. Het land overweegt zelfs het ultieme wapen in te zetten. Een woordvoerder van een speciale commissie die gaat over de inzet van nucleaire wapens zegt dat de leden vandaag bij elkaar komen. ,,En jullie weten allemaal wat dat betekent'', zegt hij erbij.

Geslaagde kernproef

Herinneringen doemen op aan de Indiaas-Pakistaanse Oorlog van 1971, de derde op rij. Drie jaar later hield India de eerste geslaagde kernproef. Pakistan volgde later, mede dankzij uit Nederland gestolen kennis.

Sinds de laatste oorlog gingen Indiase gevechtseenheden nooit zo ver de grens over als ze nu hebben gedaan. Balakot ligt zo'n 80 kilometer van de grens tussen de twee landen. De roep om een wraakactie werd in India de afgelopen dagen steeds luider. Door de aanstaande verkiezingen in het land was die druk voor de regering moeilijk te negeren.

De Indiase minister van Buitenlandse Zaken Vijay Gokhale houdt Pakistan verantwoordelijk voor de aanval door terroristen twee weken geleden. ,,Een trainingsfaciliteit waar honderden jihadi's kunnen worden opgeleid kan niet bestaan en functioneren zonder medeweten van de Pakistaanse autoriteiten'', zegt hij.

Wraak

Jaish-e-Mohammed is een aan al-Qaeda gelieerde groep, die vooral tegen India is gericht. De organisatie staat sinds 2001 op de terreurlijst van de Verenigde Naties. Toen werd India's parlement aangevallen en brak al bijna oorlog uit.

Nu vieren inwoners van India hun wraak. Terwijl het nieuws over de aanval op Pakistan zich verspreidde, braken mensen op straat in juichen uit. De internationale gemeenschap roept op terughoudend te zijn met de dreigende retoriek, maar ondertussen zijn in de grensregio de eerste kogels al uitgewisseld tussen troepen van de twee landen.