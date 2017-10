Pakistan: arrestatiebevel tegen ex-premier Nawaz Sharif

Nawaz Sharif werd vorige week door hetzelfde Hooggerechtshof in beschuldiging gesteld wegens corruptie. De oud-premier bevindt zich momenteel in Londen, waar zijn vrouw in een ziekenhuis wordt behandeld voor kanker. Hij is sinds zijn in beschuldiging stelling nog niet in Pakistan geweest. Zijn advocaten pleiten onschuldig. De hoorzitting voor de oud-premier staat gepland op 3 november.

Panama

Het Hooggerechtshof maakte in juli een eind aan de derde termijn van de Pakistaanse premier. Dit na onthullingen over luxe onroerend goed dat zijn familie beheert via offshorebedrijven. De informatie kwam naar buiten via de Panama Papers, een internationaal journalistenonderzoek naar het wegsluizen van miljarden dollars naar belastingparadijzen door rijkelui. In het geval van Nawaz Sharif ging het om documenten van een Panamees advocatenkantoor over financiële afspraken met klanten, onder wie zijn familie. Ook zijn dochter en schoonzoon werden vorige week aangeklaagd. De zaak gaat over Sharifs twee eerdere termijnen aan de macht, in de jaren 90.