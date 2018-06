Pakistaanse talibanleider gedood door drone VS

Fazlullah was in 2012 betrokken bij de moordpoging op Malala Yousafzai, de jonge Pakistaanse die bekend werd vanwege haar strijd om meer meisjes toegang te geven tot onderwijs. Fazlullah werd woensdag in Afghanistan gedood door een drone van het VS-leger.

,,Zijn dood is het resultaat van de onvermoeibare zoektocht naar inlichtingen van de Afghaanse veiligheidsdiensten", zei Ghani. Het VS-leger voerde de aanval uit op 13 juni in de provincie Kunar, aan de grens tussen Afghanistan en Pakistan.

Malala Yousafzai

In 2012 beval Fazlullah de aanval op Malala, in 2014 de jongste winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. De 16-jarige Malala raakte zwaargewond nadat ze een kogel in haar hoofd en hals had gekregen.

De talibanleider wordt ook in verband gebracht met verschillende bloedige aanslagen in Pakistan. Bovendien zou hij achter de mislukte aanslag met een bomauto op 2010 in Times Square in New York zitten.