Pakistaanse rechtbank vernietigt doodvonnis voor christelijke vrouw

Ophef in België: kerstmark­ten heten nu ‘winter­mark­ten’

30 oktober In België is deze week commotie ontstaan over kerstmarkten, die in meerdere grote steden tegenwoordig de neutralere naam ‘wintermarkt’ hebben. Tegenstanders vinden het een verloochening van de feesttraditie, maar initiatiefnemers in bijvoorbeeld Brugge zijn zich van geen kwaad bewust.