Paddo's zorgen voor herstart in hersenen van depressieve patiënt

Op beelden was goed te zien dat de hersenactiviteit verandert bij het innemen van het medicijn. De proefpersonen meldden ook dat ze zich beter voelden dan voorheen.



,,Het is de eerste keer dat we kunnen laten zien wat het effect is van psilocybine. Je kan echt een grote verandering zien in hersenactiviteit'', stelt Robin Carhart-Harris, hoofd van het onderzoeksteam dat zich specialiseert in psychedelische middelen.