'Pablo Escobar van Ecuador' had meest doortrapte drugsroute

Onder het toeziend oog van zeker vijftig beveiligers en agenten werd Prado uitgeleverd. Iets wat hij had proberen te voorkomen door te claimen dat hij lid was van de Colombiaanse rebellenbeweging FARC. Hierdoor zou hij in aanmerking komen voor amnestie. Dat gebeurde niet, omdat de autoriteiten hem niet geloofden.

Volgens de politie was de smokkelroute van Prado de meest doortrapte van de Pacifische kust van Zuid-Amerika. De manier waarop drugs naar Amerika werd verscheept wordt zelfs vergeleken met de wijze waarop Pablo Escobar dertig jaar geleden hetzelfde gebied wist te domineren op handelsgebied. Deze wereldbekende drugsbaron beheerste met de door hem opgerichte Medellínkartel in de jaren zeventig en tachtig een groot deel van de wereldhandel in cocaïne.

Klein leger

Zo groot was Prado niet, maar als er iemand in de buurt komt bij Escobar is hij het wel. Iedere week zouden er door hem zo'n tien speedboten vanuit Ecuador naar de Verenigde Staten zijn verstuurd. In elk vaartuig zat duizend kilo drugs verstopt. Prado zou zelf als een bestuurder op een van die boten zijn begonnen. Later groeide zijn bende uit tot een klein leger dat in meerdere landen handelde.