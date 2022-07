Paard slaat op hol in Oostenrijk, Nederlandse vrouw overleden

Oekraïne LIVE | Poetin daagt Westen uit om Rusland op het slagveld te verslaan

De Russische president Vladimir Poetin daagt het Westen uit door te zeggen dat als het Rusland ‘op het slagveld wil verslaan, het dat vooral moet proberen’. En een omstreden Russisch vrachtschip met graan dat naar verluidt uit Oekraïne is gestolen, is na een dagenlang verblijf in Turkije teruggekeerd naar Russische wateren. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

20:14