Paar duizend Duitsers testen of Spaanse eilanden klaar zijn voor heropening toerisme

Twee weken voor de officiële heropening van het toerisme op Mallorca en andere eilanden van de Balearen mogen 6000 Duitse toeristen er al vakantie vieren. Dit om te kijken of de vanwege het coronavirus afgekondigde veiligheidsprotocollen goed functioneren. Duitse toeristen zijn uitverkoren omdat de coronasituatie in Duitsland vergelijkbaar is met die in de eilandengroep.

Mallorca, het favoriete eiland van de Duitsers, ontvangt vanaf 15 juni al 4000 toeristen uit de Bondsrepubliek. Menorca en de Pitiusen (Ibiza en Formentera) ontvangen er elk 1000. Het gaat om Duitse toeristen die er al een vakantie geboekt hadden voor de tweede helft van juni of onlangs boekten bij aanbieders die meedoen aan het proefproject. Dat melden Duitse media naar aanleiding van berichtgeving door de Spaanse krant El País en media op de Balearen. Ze baseren zich op informatie van de regioregering in Palma de Mallorca.



Volgens het regiobestuur keurde de Spaanse regering in Madrid na lang onderhandelen hun aanvraag goed voor de uitvoering van het proefproject met Duitse toeristen. In hoeverre de Duitsers op eigen gelegenheid uitstapjes kunnen maken en bijvoorbeeld een auto of scooter kunnen huren, is nog onduidelijk. De regionale president Francina Armengol en de minister van Toerisme Lago Negueruela maken vanmiddag naar verwachting meer details bekend over het project.

Repetitie

Het draait vooral om de vraag of de gezondheid van vakantiegangers en hotelmedewerkers gegarandeerd kan worden. Dat gebeurt aan de hand van het testen van hygiënevoorschriften en veiligheidsprotocollen in onder meer luchthavens en hotels op de eilanden. De Duitse toeristen op Mallorca zullen verblijven in geselecteerde hotels waarvan de meeste zich bevinden in Playa de Palma.

Het toelaten van de Duitse vakantiegangers gebeurt bij wijze van generale repetitie voor de heropening van het toerisme op de Balearen. Die staat gepland op 1 juli. Op die datum zijn buitenlandse toeristen naar verwachting weer welkom in heel Spanje.

De eilandengroep is de eerste regio in Spanje die de deuren weer opent voor buitenlandse toeristen. Daarmee willen de Balearen de voor hen belangrijke Duitse markt laten zien dat ze een veilige bestemming zijn. De Canarische eilanden onderhandelen volgens de Spaanse media eveneens met de regering in Madrid over een soortgelijke proef.