Overvallen Nederlanders Zuid-Afrika vliegen morgen terug

'Geslagen en gekneveld'De 36 Nederlanders die zondag op gewelddadige wijze zijn overvallen in hun bus in Zuid-Afrika, nemen morgenavond het vliegtuig terug naar Nederland. ,,Ze hebben vanmiddag een verklaring afgelegd tegenover de politie, kregen daarna van mij een borrel en konden voor het eerst weer lachen", zegt directeur Binoda Hari Prased van de Zulu Nyala Manor tegen deze krant.

De onfortuinlijke vakantiegangers - voor het merendeel 60-plussers maar ook een jonger stel op huwelijksreis - zouden een 22-daagse rondtrip maken door Zuid-Afrika. Ze zijn op reis met Fox, onderdeel van de ANWB. Aan allen is vandaag gevraagd wat ze wilden: de vakantie voortzetten of terug naar huis. De groep koos unaniem voor terugkeer naar Nederland, zegt ANWB-woordvoerder Ad Vonk. ,,Heel veel van hen hebben geen spullen meer omdat de overvallers alle bagage meenamen. De mensen zijn ook enorm geschrokken. Sommigen zijn behoorlijk aangepakt door de vijf overvallers. Wie zijn geld en waardevolle spullen niet snel genoeg afgaf, kreeg een flinke mep of werd tegen het raam van de bus gekwakt. Twee reizigers raakten daardoor licht gewond. Ze zijn medisch onderzocht maar mankeren verder niks. Drie reizigers hebben nieuwe paspoorten nodig omdat de documenten tussen de spullen zaten die ze moesten afgeven."

Geen media

De gedupeerde Nederlanders stappen morgenavond op een vliegtuig naar Schiphol en arriveren daar woensdagmorgen. Vonk: ,,Hoewel sommige reizigers vandaag zelf contact zochten met de media, heeft de groep aangegeven na aankomst geen media te willen zien of spreken. Zij zullen dan ook apart worden opgevangen en herenigd met familieleden."

De groepsleden legden vanmiddag tegenover de politie stuk voor stuk een verklaring af over de overval. Daaruit moet blijken wat er nu precies is gebeurd en hoeveel geld de overvallers buit maakten. Elk groepslid had op verzoek van Fox in ieder geval 400 euro in contanten bij zich voor de eerste dagen. Het is onduidelijk of iedereen dat bedrag afstond aan de overvallers. Sommige reizigers zouden geld en/of waardevolle spullen hebben verstopt tussen de busstoelen.

Tegenstrijdige verhalen

De verhalen die al naar buiten kwamen, spreken elkaar soms tegen, zegt Vonk. ,,Volgens sommigen reden de overvallers de bus klem met hun voertuig voorzien van een blauw zwaailicht op het dak en dwongen ze de chauffeur naar een afgelegen plek te rijden, volgens anderen stopte de buschauffeur in een afgelegen gebied toen hij in zijn achteruitkijkspiegel een blauw zwaailicht zag en knevelden de overvallers hem toen hij uitstapte. Daarna zou hetzelfde zijn gebeurd met de reisleider, een Zuid-Afrikaan. Die laatste wist zich volgens sommigen zelf te ontdoen van zijn tie-wraps maar volgens anderen bevrijdde een reiziger hem daarvan."

De verhalen over de beroving als zodanig zijn volgens de ANWB-woordvoerder wel eensluidend. ,,De vijf overvallers kwamen de bus binnen, rukten de sleutel uit het contact en eisten onder bedreiging van vuurwapens geld, sieraden en andere waardevolle spullen. De reizigers moesten alle spullen in een paar grote zakken stoppen. Daarna openden de overvallers de bagageruimte, laadden alle koffers en tassen over in enkele voertuigen en verdwenen."

Weer lachen

De buschauffeur kon met een reservemobieltje hulp inschakelen. Dankzij een reservesleutel kon hij de hevig geschrokken vakantiegangers alsnog naar hun hotel rijden. De algemeen directeur van de Zulu Nyala Country Manor in Chartwell, een voorstad ten noordwesten van Johannesburg, ontfermde zich persoonlijk over de Nederlanders. ,,Ik ben vanaf hun aankomst met hen bezig geweest. Heb zelfs een nacht slaap overgeslagen. Ze hebben vanmiddag allemaal een verklaring afgelegd tegenover de politie. Die kwam naar ons hotel zodat ze zich niet hoefden te verplaatsen. Daarna heb ik onze Nederlandse gasten een borrel aangeboden. Opdat ze wat zouden ontspannen. Met succes want ik kan u vertellen dat ze bier en wijn hebben gedronken en weer kunnen lachen en zelfs enkele grappen maakten. Na het avondeten zijn ze snel naar bed gegaan. Een stevige nachtrust zal hen hopelijk goed doen", zegt Binoda Hari Prased.