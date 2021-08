Overstroming onthult verborgen nazi-schat in muur van Duitse woning

Futuristi­sche trappento­ren in New York sluit mogelijk definitief deuren na zoveelste zelfmoord

2 augustus Vier zelfmoorden in anderhalf jaar tijd: The Vessel, een futuristische trappentoren in de vorm van een honingraat, sleept een kwalijke reputatie met zich mee. De ontwerper overweegt de attractie in New York definitief te sluiten.