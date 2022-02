Overleden Marokkaanse kleuter Rayan (5) wordt maandag begraven

Leger Oekraïne oefent in radioac­tief gebied Tsjernobyl

Oekraïense militairen oefenen in het radioactieve gebied rondom de voormalige kerncentrale Tsjernobyl. Aanleiding zijn de opgelopen spanningen met Rusland, dat steeds meer troepen naar de grens stuurt. Westerse landen vrezen dat Rusland Oekraïne binnenvalt. De exercitie is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken de eerste grote militaire oefening in het afgesloten gebied.

5 februari