Oudste mens ter wereld (117) overleden net na vaststellen record

Chiyo werd op 2 mei 1901 geboren in Wakayama, in de Japanse regio Kansai. Ze was 117 jaar en 81 dagen oud toen ze overleed.



Volgens nabestaanden was ze een praatgrage vrouw met kalligrafie als grote hobby. Dat leerde ze in haar jeugdjaren, ze bleef het tot op late leeftijd doen. Ze hield van lekker eten, met sushi en paling als favoriete maaltijden.



Volgens Guinness World Records werd Chiyo pas onlangs officieel benoemd tot oudste vrouw en de oudste mens ter wereld. Dat gebeurde nadat de recordorganisatie tal van bewijsstukken had gecontroleerd. Met terugwerkende kracht was ze de oudste mens ter wereld sinds april, toen de Japanse Nabi Tajima overleed, ook op 117-jarige leeftijd.