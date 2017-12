Oudste inwoner van Europa overlijdt op 116-jarige leeftijd

De hoogbejaarde vrouw verkaste in de jaren veertig van Zuid-Spanje naar Catalonië. Ze laat een dochter van 90 jaar na, die vier maanden geleden in hetzelfde bejaardentehuis als haar moeder is gaan wonen.

Ana Vela was zelden ziek. Het eerste probleem kreeg ze pas op 109-jarige leeftijd, toen ze een dijbeenbreuk opliep. De Spaanse was op twee na de oudste mens ter wereld. Die lijst wordt aangevoerd door de 117 jaar oude Japanse Nabi Tajima.

In april stierf in Italië Emma Morano. Die was tot dat moment de laatste levende mens die in de 19e eeuw was geboren. De oudste inwoner van Europa is na het overlijden van Rubio weer een Italiaanse, de 115-jarige Giuseppina Projetto.