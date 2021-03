Oudste geringde wilde vogel (70+) krijgt op haar oude dag nog een kuiken

Een minstens 70 jaar oude albatros genaamd ‘Wijsheid’ heeft ondanks haar uitzonderlijke leeftijd nog een ei uitgebroed. De geboorte van haar kuiken vond plaats in een natuurreservaat in de noordelijke Stille Oceaan. Het wijfje, de oudste geringde vogel die in het wild leeft, zou al haar eerdere paringspartners hebben overleefd en ook de bioloog die haar ruim 60 jaar geleden ontdekte.

‘Wisdom’ en haar partner Akeakamai (in het Hawaïaans ‘liefhebber van wijsheid’) keerden eind november terug op hun nest in natuurreservaat Midway Atoll. Dat bevindt zich op een atol dat geografisch deel uitmaakt van Hawaï maar politiek onafhankelijk is van de Amerikaanse staat. Na de paring legde Wisdom in december een ei dat vorige maand uitkwam, meldt de Honolulu Star Advertiser.

De broedtijd bedraagt zo'n 65 dagen en de meeste albatroskuikens op Midway komen in januari of februari uit. Albatrosparen brengen volgens de nieuwssite zo'n zeven maanden door op het atol, waarbij ze om beurten het ei uitbroeden en voor het kuiken zorgen. Een van de twee neemt de ouderlijke taken op zich terwijl de ander over de oceaan vliegt op zoek naar voedsel. Gezien het vermoeiende proces leggen de meeste wijfjesvogels niet jaarlijks maar om de twee jaar een ei. Wisdom daarentegen doet dat bijna elk jaar en sinds 2006 op Midway. Het laatste kuiken van Akeakamai en haar werd in februari vorig jaar geboren. De kuikens leren in juni en juli hoe ze moeten vliegen en verlaten daarna het atol.

Laysan-albatros Wisdom werd in 1956 geringd door de Amerikaanse ornitholoog Chandler Robbins, die in 2017 overleed. Aan de hand van de ring met nummer Z333 volgen onderzoekers de zeevogel. Ze schatten dat het wijfje in haar leven tussen de 30 en 36 kuikens grootbracht - een verbazingwekkende prestatie - met waarschijnlijk meer dan één partner. Wisdom is sinds 2012 samen met Akeakamai. Hij was voor dat jaar niet voorzien van een ring. Hoewel albatrossen over het algemeen monogaam zijn, is niet duidelijk of Wisdom en Akeakamai hun hele leven al een paar vormen.

Stoutste verwachtingen

Volgens het Amerikaanse agentschap dat zich bezighoudt met het beheer van visstanden, fauna en natuurlijke habitats (USFWS) worden Laysan-albatrossen gemiddeld zo'n 12 tot 40 jaar. De uitzonderlijk hoge leeftijd van ‘Wijsheid’ overtreft de stoutste verwachtingen en biedt hoop voor haar soort. ,,Wisdom helpt ons de albatrossen beter te beschermen. Elk jaar dat ze terugkeert, leren we meer over hoelang zeevogels kunnen leven en hoe ze kuikens grootbrengen”, verklaarde USFWS-biologe Beth Flint tegenover de Hawaïaanse nieuwssite.

Miljoenen albatrossen keren elke herfst terug naar het natuurreservaat om er te overwinteren. Midway, een van de oudste atollen ter wereld, is een toevluchtsoord voor ongeveer 70 procent van de wereldpopulatie Laysanalbatrossen en 40 procent van de zwartvoetalbatrossen. Ze verblijven er met de bedreigde kortstaartalbatrossen en 20 andere vogelsoorten.

Tot op heden zijn volgens de nieuwssite ruim 275.000 albatrossen geringd in het natuurreservaat, wat wetenschappers in staat stelt de levenscycli en migratiepatronen van deze zeevogels beter te begrijpen. Biologen en vrijwilligers werken niet alleen aan het herstel van het leefgebied voor zeevogels in Midway, maar ook aan het verwijderen van bedreigingen zoals invasieve roofdieren.

,,Elke keer als Wisdom opnieuw ‘thuiskomt’ en een ei legt, vieren we feest”, bekent Sean Dooley van BirdLife Australia. Die terugkeer wordt de laatste jaren door de klimaatverandering wel steeds meer bedreigd. De water- en windstromingen veranderen sterk: ,,Hierdoor zoeken de prooidieren van albatrossen kouder water op, en dat ligt alsmaar verder. De vogels moeten dus langer vliegen, om hun voedsel te vinden”, aldus Dooley.

