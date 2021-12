Ouders van schutter Amerikaanse school aangeklaagd omdat wapen niet achter slot en grendel lag

De jongen schoot vier medeleerlingen van 14 tot 17 jaar dood en verwondde zeven anderen op de school niet ver van Detroit. Ethan Crumbley is aangeklaagd voor moord en terrorisme.



Zijn vader had het gebruikte semiautomatische wapen vier dagen daarvoor aangeschaft, volgens justitie in gezelschap van zijn zoon. De aanklager had al aangekondigd dat de vader mogelijk wordt vervolgd. Die ongebruikelijke stap werd toen noodzakelijk genoemd om vuurwapengeweld door minderjarigen hard aan te pakken. Wapenbezitters hebben volgens de officier van justitie de verantwoordelijkheid hun wapens veilig op te bergen. In dit geval zou het gaan om meer dan nalatigheid.



De aanklager is ervan overtuigd dat de jongen de moordpartij vooraf had beraamd. Volgens de politie filmde de verdachte zichzelf de nacht voor de schietpartij en sprak hij over het doden van schoolgenoten. Ook vonden agenten in zijn rugtas een dagboek waarin hij gedetailleerd beschreef hoe hij op de school om zich heen wilde schieten. Enkele uren voor de schietpartij waren de ouders van Crumbley nog op school om te praten over het ‘verontrustende gedrag’ van hun zoon.



De aanklager zei al dat de schietpartij had kunnen worden voorkomen. De school blijft de komende weken dicht.