Ouders Spaanse Julen (2) schikken met eigenaar van put die hun zoontje het leven kostte

De ouders van de peuter die een jaar geleden in Zuid-Spanje in een illegaal gegraven put viel en daardoor overleed, hebben een buitengerechtelijke deal gesloten met de grondeigenaar. Tegen hem zou morgen een rechtszaak beginnen maar David Serrano aanvaardde vandaag de verantwoordelijkheid voor ‘doodslag door ernstige nalatigheid’ en ging akkoord met het betalen van een schadevergoeding van 190.000 euro.

De uitbetaling zal gespreid over meerdere jaren plaatsvinden. Als onderdeel van de deal wordt Serrano veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, verklaarde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in de stad Málaga tegenover persbureau Reuters. Volgens de zegsman wordt nu van de rechtbank verwacht dat ze de buitengerechtelijke deal zal bekrachtigen. Het OM wilde een gevangenisstraf van drie jaar eisen tegen Serrano. Dit omdat hij de illegaal gegraven put - eigenlijk een boorgat ontstaan tijdens het zoeken naar water - niet had afgedekt en er evenmin had gewaarschuwd voor het bestaan ervan.

Overtreders zoals Serrano die voor het eerst vervolgd worden, hoeven in Spanje zelden een gevangenisstraf uit te zitten indien de strafduur minder dan twee jaar bedraagt. De kans op zo'n straf was vrij groot in het geval van de grondeigenaar.

De peuter viel op zondag 13 januari in Totalán, in de bergen boven Málaga, in een 110 meter diepe en 25 centimeter brede put. Die was geboord om naar water te zoeken onder het terrein van een kennis. Het gat was illegaal geboord en niet goed afgedekt. Na 13 dagen slaagde een reddingsteam van mijnwerkers erin de plek te bereiken waar Julen zich bevond. Het jochie bleek te zijn overleden aan ernstig hoofdletsel en andere verwondingen als gevolg van zijn val.

Zwanger

Acht maanden na de dood van hun zoontje Julen (2) maakten Victoria García en José Rosello bekend dat ze opnieuw in verwachting zijn. Ze deelden het heuglijke nieuws in een interview met een regionale nieuwssite. In het vraaggesprek verklapte ‘Vicky’ dat ze anderhalve maand zwanger is. Te vroeg om iets te kunnen zeggen over het geslacht van de baby. Dat kan pas worden vastgesteld na ongeveer vier maanden zwangerschap. Voor het Spaanse stel is het om het even of het een jongen of een meisje wordt – ‘zolang hij of zij maar gezond is’ – maar een jochie zouden ze wel helemaal te gek vinden.