Ouders Melania Trump krijgen omstreden verblijfsstatus in VS

De ouders van de Amerikaanse first lady Melania Trump mogen voortaan legaal in de Verenigde Staten wonen. Viktor en Amalija Knavs hebben een verblijfsvergunning (green card) ontvangen en mogen zich binnenkort zelfs Amerikaans staatsburger noemen. Trump noemde gezinshereniging eerder 'kettingmigratie'.

Tijdens zijn State of the Union-toespraak noemde de president dit proces een bedreiging voor de veiligheid en levensstandaard van Amerikanen. Afgelopen maand stelde Trump dan ook voor om de mogelijkheden in te perken voor Amerikanen die buitenlandse gezinsleden naar de VS willen halen. ,,Met ons plan willen we ons beperken tot naaste familie: de echtgenote/echtgenoot en minderjarige kinderen. Deze hervorming is niet alleen nodig voor onze economie, maar voor onze veiligheid en onze toekomst.''

Die beperking is voor vermogende Amerikanen te omzeilen: het is voor burgers en bedrijven toegestaan om de komst van buitenlanders zelf te 'sponsoren'. Ook is het mogelijk om buitenlanders als arbeidsmigranten een verblijfsstatus te geven, op voorwaarde dat het bedrijf kan aantonen dat er geen Amerikaan te vinden is die voor dat werk geschikt is. Dat scenario lijkt voor de ouders van Melania Trump onwaarschijnlijk: Viktor Knavs (73) is gepensioneerd chauffeur en autoverkoper, Amalija Knavs (71) is al een tijd gestopt met haar werk in een textielfabriek.

Onduidelijkheid

De advocaat van het Sloveense echtpaar weigert echter uit te leggen waarom de Knavs een verblijfsvergunning verdienen. ,,Zij maken geen deel uit van de regering en verdienen hun privacy.''

Ook Melania Trump kwam ooit als model op een tijdelijk werkvisum de VS binnen. Donald Trump financierde in 2000 een eerste, tijdelijke green card vanwege, zoals Trump het omschreef, haar 'buitengewone kwaliteiten' als model. Na hun huwelijk in 2006 kreeg ze ook het Amerikaans staatsburgerschap.