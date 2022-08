Ouders lijden weer nederlaag in strijd om hersendode zoon Archie (12)

Moskou vraagt veroordeel­de moordenaar op te nemen in gevangenen­ruil met VS

Russische regeringsfunctionarissen hebben gevraagd om een voormalige spion, die vorig jaar in Duitsland veroordeeld werd voor moord, op te nemen in de gevangenenruil met de VS. De Verenigde Staten dringen aan op een gevangenenruil met Rusland.

30 juli