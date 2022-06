Ouders klagen ziekenhuis in VS aan voor het ‘met vuil linnengoed weggooien’ van lichaampje overleden baby

De ouders van een te vroeg geboren en daarna overleden baby in Boston, in de Amerikaanse staat Massachusetts, hebben een ziekenhuis aangeklaagd nadat personeel het lichaam van het kindje naar alle waarschijnlijkheid per ongeluk bij het afval had gedumpt. Ouders Alana Ross en Daniel McCarthy wilden hun Everleigh begraven, maar het ziekenhuis liet hen enkele dagen voor de begrafenis weten dat het lichaampje nergens te vinden was.

De feiten dateren al uit 2020, maar de ouders van het meisje hebben afgelopen donderdag een rechtszaak tegen het ziekenhuis en veertien medewerkers aangespannen. Ze worden beschuldigd van contractbreuk, nalatigheid, het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed en onrechtmatig handelen met menselijke resten.

Everleigh Victoria McCarthy werd op 25 juli 2020 geboren in het Brigham and Women’s Hospital in Boston. Bij de geboorte van het kindje, dat amper 1,4 kilogram woog, traden er ‘medische complicaties’ op. Everleigh werd twaalf dagen op de intensive care behandeld voordat de dokters haar ouders op 6 augustus het droevige nieuws meedeelden dat ze het niet zou overleven. Het meisje overleed diezelfde dag.

Vuile was

Na Everleighs dood beloofden de dokters dat het lichaam van het meisje in het mortuarium van het ziekenhuis zou worden bewaard terwijl Alana en Daniel de begrafenis van hun dochtertje voorbereidden. In de avond van 6 augustus brachten verplegers het stoffelijk overschot naar het mortuarium, zo staat in het logboek. Een personeelslid legde het lichaam echter in een metalen rek, volgens de klacht ‘niet de gepaste of aangewezen plaats voor (...) het stoffelijk overschot van een zuigeling’.

Het politierapport bracht later aan het licht dat de patholoog die op 7 augustus werkte, het in een linnen deken gewikkelde lichaampje aan had gezien voor vuile was. De man gooide de deken vervolgens in de container voor vervuild materiaal.

Drie dagen lang had niemand door dat het lichaam van het baby’tje verdwenen was, tot het moment waarop de begrafenisondernemers het stoffelijk overschot kwamen ophalen. Even later kregen ook Alana en Daniel het gruwelijke nieuws te horen.

Fout van personeel

Tijdens de ondervraging gaf de patholoog toe dat hij het babylichaam mogelijk zonder het te beseffen weg had gegooid. De man benadrukte echter dat het ‘niet op de juiste plaats was achtergelaten’ en dat ‘een fout van de personeelsleden die toegang hadden tot het mortuarium de onvermijdelijke gebeurtenissen had veroorzaakt’.

De politie van Boston deed nog een poging de overleden baby tussen bergen afval te zoeken, maar zonder succes.

Als afval gedumpt

Ouders Alana en Daniel eisen volgens hun advocaat geen specifiek geldbedrag maar willen louter dat een jury zich over de zaak buigt in de hoop dat de rechtszaak gruwelijke misverstanden zoals deze in de toekomst zal voorkomen. ‘Het was al traumatisch toen onze dochter overleed, maar we werden nog eens extra getraumatiseerd toen we vernamen dat het ziekenhuis haar als afval had gedumpt’, zeggen ze in een verklaring. ‘We denken er elke dag aan en willen ervoor zorgen dat een andere familie dit nooit hoeft mee te maken.’

Sunil Eappen, het hoofd van het ziekenhuis, zei tegen NBC News dat het personeel en hij hun diepste medeleven betuigen en de nabestaanden hun excuses aanbieden ‘voor het verlies en de hartverscheurende omstandigheden waarin dat plaatsvond’. ,,We hebben alle details over het voorval onmiddellijk en op transparante wijze gedeeld met Everleighs familie”, stelde Eappen.

,,We evalueren stelselmatig systeemfouten en menselijke handelingen die hebben bijgedragen aan fouten of potentiële problemen (...) en we ondernemen actie”, zei hij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: