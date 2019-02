Ouders Julen ondernemen juridische stappen tegen haatberichten

De ouders van Julen, het Spaanse jongetje dat vorige maand om het leven kwam toen hij in een put viel, zijn de komende tijd vaak in de rechtbank. Ze zijn opgeroepen om te getuigen in de rechtszaak tegen de eigenaar van het stuk grond, en ze klagen zelf mensen aan die pijnlijke berichten hebben verspreid op sociale media.

José Roselló en Victoria Garcia, de ouders van de tweejarige peuter, moeten van het parket in de Spaanse stad Málaga getuigen in de rechtszaak tegen David Serrano. Serrano, de vriend van een nicht van José, is de eigenaar van de finca in Totalán waar Julen in de illegaal geboorde waterput gleed.

Serrano moet op 22 februari voorkomen op verdenking van onvrijwillige doodslag. De man wijst zelf de verantwoordelijkheid van de hand: de maker van het boorgat had de boel volgens hem niet netjes achtergelaten en had bovendien niet de benodigde vergunning aangevraagd. Hij is diep bedroefd over wat er is gebeurd. ,,Ik vergeef mezelf nooit dat ik dat gevaar niet heb gezien’’, verklaarde hij eerder in tranen.

Getuigen

Naast de ouders is ook Antonio Sanchez, de maker van de 110 meter diepe waterput, opgeroepen als getuige in het proces, net als drie wandelaars die kreten hoorden kort na het noodlottige ongeval op 13 januari. De put was niet goed afgedicht en Julen viel 71 meter naar beneden. Pas een kleine twee weken later kon zijn lichaam uit de put worden gered. Uit autopsie bleek dat het jongetje vlak na de val is overleden aan hoofdletsel.

Gisteren kondigde de advocaat van de ouders van Julen aan dat ze juridische stappen ondernemen tegen pijnlijke en hatelijke commentaren op sociale media over de dood van hun zoon, zoals dat de vader beter had moeten opletten. Advocaat Antonia Barba verklaart dat er al een klacht is ingediend tegen dit soort opmerkingen bij de rechtbank in Madrid. Er komt nog een tweede aanklacht aan, schrijft de Spaanse krant La Vanguardia. ,,We willen alleen dat dit soort opmerkingen een halt wordt toegeroepen omdat het pijnlijk is ze te krijgen.’’

