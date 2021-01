Ouders jongste slachtoffer aanslag Manchester ontroostbaar: ‘Saffie-Rose had gered kunnen worden’

Uit een onderzoek dat de vader en moeder van Saffie-Rose lieten doen, komt naar voren dat hun dochtertje niet direct in de foyer aan haar verwondingen overleed. Anders dan ze drie jaar lang dachten, en aan hen werd verteld, raakte het meisje zelfs niet buiten bewustzijn door de klap van de explosie. Uit getuigenverklaringen blijkt dat het meisje, die met haar moeder Lisa en zusje bij het concert was, vrijwel direct na de ontploffing haar hoofd heeft opgetild en probeerde op te staan. Ook zou ze om haar moeder hebben gevraagd. Beelden die in de hal werden gemaakt door bewakingscamera's en bodycams van hulpverleners tonen dat meerdere personen Saffie-Rose hebben geholpen. Gek genoeg heeft niemand de zwaar beschadigde benen van het kind afgebonden of een drukverband aangebracht om het bloeden te stelpen. Medisch expert hebben in eerder onderzoeken altijd verklaard dat haar verwondingen te ernstig waren om te kunnen overleven. Maar in het licht van dit nieuwe onderzoek blijkt dat dit wel had gekund.

‘Ga ik dood?’

Geen tourniquet

Waarom de hulpverleners, het ambulancepersoneel en later ook het ziekenhuis geen tourniquet (knelverband om een arm of been om zware bloedingen te stoppen) bij Saffie-Rose hebben aangelegd, blijft een vraagteken volgens het onderzoek. Het traumateam op de eerstehulpafdeling van het ziekenhuis heeft de bloeding volgens het rapport ook niet gestopt. ,,Onze medisch experts zeggen dat er procedures zijn, waarmee haar leven had kunnen worden gered’’, aldus vader Andrew. ,,Ze verloor zoveel bloed en er werd geen poging gedaan om haar bloed toe te dienen. Waarom?’’



Getuige het onderzoek van de familie Roussos stopte het hart van Saffie-Rose er ruim een uur na de aanslag mee. Pogingen om haar te reanimeren mochten niet baten en ze werd in het ziekenhuis doodverklaard. ,,Hoe kunnen we doorleven nu we dit weten’’, vragen haar ouders zich af. ,,Hoe kunnen we blijven doorademen? We kunnen niet eens naar haar foto kijken door deze informatie. We kunnen haar niet aankijken.’’



Mogelijk krijgen vader Andrew en moeder Lisa de komende maanden antwoord op hun vragen. Het onderzoek naar de aanslag in Manchester, dat vorig jaar september startte, gaat nu een fase in waarbij de hulpverlening tegen het licht wordt gehouden. Ook wordt er gekeken of de aanslag voorkomen had kunnen worden en of de veiligheidsmaatregelen rond de arena wel afdoende waren. Saffie-Roses ouders zeggen dat ze in elk geval de ‘volledige waarheid’ willen horen over wat er met hun kleine meisje is gebeurd.