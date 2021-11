Oudere man omgekomen door noodweer op Sardinië: meegesleurd door sterke stroming

Bij een poging zichzelf in veiligheid te brengen, werd hij meegesleurd door de sterke stroming. Reddingswerkers vonden later zijn lichaam. Dit gebeurde in het zuidelijke stadje Sant’Anna Arresi.

Meerdere mensen kwamen in lastige situaties terecht door het noodweer. Zo werden verder naar het oosten, in Villa San Pietro, vier jagers van de buitenwereld afgesneden door een rivier die veel breder was geworden door de regen. Pas toen het donker begon te worden, konden ze worden geholpen.



Niet ver daarvandaan moest een helikopter worden ingezet om vijf personen uit een boom te halen in een snel ondergelopen gebied. Ze waren daar ingeklommen om te ontsnappen aan het snelstromende water.



De autoriteiten hadden de bevolking gewaarschuwd voor hevige onweersbuien en stormachtige wind. Ook morgen is er nog sprake van een alarmerende situatie, met name in het zuiden van het Italiaanse eiland.