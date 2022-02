Oud-voetballer Levchenko: ‘Als er echt gevechten komen, gaat dat bloedbad opleveren’

LIVE | Poetin komt met eisenpak­ket, VS verhardt toon en spreekt over invasie

Het hogerhuis van het Russische parlement heeft president Vladimir Poetin vanmiddag (Nederlandse tijd) toestemming gegeven om Russische militairen in het buitenland in te zetten. De Amerikaanse regering in Washington heeft haar toon tegenover Moskou verhard. Voor de eerste keer beschuldigt het Witte Huis de Russen openlijk ervan een nieuwe invasie in het buurland Oekraïne te zijn begonnen. Volg alle ontwikkelingen rondom de spanningen in Oekraïne in dit liveblog.

17:54