Oud-vicepresident Pence omarmt Trump in toespraak

Pence hield de toespraak donderdag voor een christelijk-conservatief publiek in de zuidelijke staat South Carolina. Daar prees hij wat hij ziet als de prestaties van de regering-Trump. Pence wordt gezien als een kanshebber voor de Republikeinse kandidatuur in de volgende presidentsverkiezingen. Behalve Pence zouden ook oud-VN-ambassadeur Nikki Haley en oud-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo presidentiële ambities hebben.

De betrekkingen tussen Trump en Pence bereikten een dieptepunt na de Capitoolbestorming op 6 januari. Die werd veroorzaakt door Trumps onbewezen claims dat hij de verkiezingen van november 2020 had verloren als gevolg van verkiezingsfraude. Pence weigerde dat te erkennen en weigerde eveneens mee te werken aan een poging om het bekrachtigen van de verkiezingsuitslag door het parlement te saboteren. Toen de meute Trump-aanhangers met dat doel het Capitool instormde, wisten de beveiligers van de toenmalige vicepresident hem en zijn familie ternauwernood in veiligheid te brengen.

Donderdag leek het er echter op alsof er nooit iets was gebeurd tussen Pence en Trump. In zijn toespraak viel Pence vooral president Joe Biden aan, die volgens hem ,,een lawine van links beleid’’ over de VS heeft uitgestort in zijn eerste honderd dagen in het Witte Huis.