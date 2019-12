Oud-veiligheidsminister Mexico opgepakt, zou omgekocht zijn door drugsbende ‘el Chapo’

Vliegtrai­ning Saoedische militairen in VS opgeschort na aanslag

4:01 De Amerikaanse marine heeft de vliegopleiding van zo’n 300 Saoedische militairen op drie bases in de VS opgeschort na de schietpartij van vorige week op een legerbasis in Florida. In Pensacola schoot een lid van de Saoedische luchtmacht vrijdag drie mensen dood in een klaslokaal.