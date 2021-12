Oud-stafchef Trump klaagt Pelosi en leden onderzoekscommissie aan

Twins of Gold: sieradent­wee­ling Vedder&Vedder heeft eigen serie op Videoland

Ze vliegen de hele wereld over, maar zijn zéker niet vergeten dat hun wiegje in Nijkerk stond. Ook niet nu sieradenmakers Anne en Esther Vedder (32) zelfs een eigen realityserie hebben gekregen op Videoland. In de serie Twins of Gold krijgt de kijker een beeld van de weg die de tweeling heeft afgelegd om het succesvolle sieradenmerk Vedder&Vedder op te zetten in binnen- en buitenland.

8 december