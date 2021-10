Oud-president Saakasjvili opgepakt in Georgië

Omstreden oud-president Saakasjvi­li van Georgië gaat in Terneuzen wonen

14 februari ROTTERDAM - De voormalige Georgische president Michail Saakasjvili vestigt zich in Nederland na zijn uitzetting uit Oekraïne. Dat bevestigt zijn advocaat Oscar Hammerstein na diens aankomst op Schiphol. Volgens de NOS gaat het gezin in Terneuzen wonen. ,,Het is daar niet zo spannend als Amsterdam, maar dat is misschien wel goed voor me. Ik ben gewend dat mannen in donkere pakken me volgen. Dit is misschien wel beter", zegt Saakasjvili tegen de NOS.