Oud-premier Pakistan door menigte onthaald na vrijlating

verkiezingen In deze conserva­tie­ve provincie­stad van Turkije heeft nu ook oppositie het hoogste woord

Over een week worden in Turkije verkiezingen gehouden. De kans bestaat dat er zondag 14 mei na twintig jaar een einde komt aan het tijdperk Erdogan. Zelfs in Konya, voorheen een bolwerk voor de zittende leider, heeft de oppositie voet aan de grond gekregen. ‘Het is genoeg geweest.’