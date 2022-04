Oud-politieagent schuldig bevonden aan bestorming Capitool

De agent in kwestie, Thomas Robertson, ging het Amerikaanse parlementsgebouw binnen samen met een andere voormalige politieagent. Die man pleitte vorige maand schuldig en getuigde vervolgens tegen Robertson in zijn rechtszaak. Robertson werd onder meer schuldig bevonden aan het belemmeren van een officiële procedure van het Amerikaanse parlement. Zijn straf wordt later bepaald.

Van de achthonderd mensen die zijn aangeklaagd voor hun rol in de bestorming van het Capitool is Robertson pas de tweede verdachte die het tot een rechtszaak met jury liet komen. De meeste verdachten schikken met de openbaar aanklager.

Aanhangers van de voormalige president Donald Trump bestormden het parlementsgebouw in een poging de bekrachtiging van de verkiezingsuitslag te dwarsbomen. Die was op dat moment gaande. Trump had opgeroepen om in actie te komen, omdat hij meent dat de verkiezingsuitslag als gevolg van fraude in het voordeel van Joe Biden uitviel. Hiervoor is nooit bewijs gevonden.