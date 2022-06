Oud-parlementariër Sint-Maarten ook in hoger beroep veroordeeld voor corruptie

Hoofd beveili­ging haven Sint Maarten opgepakt

Op Sint Maarten is maandagochtend (lokale tijd) de 35-jarige eigenaar van beveiligingsbedrijf Checkmate Security gearresteerd. Hij verzorgt de beveiliging van het havenbedrijf van Sint Maarten en wordt verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Er is beslag gelegd op een aantal bankrekeningen van de man. Ook is in samenwerking met de autoriteiten op het Franse deel van het eiland een jacht in beslag genomen.

