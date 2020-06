Oud-defensieminister Mattis haalt hard uit naar Trump

update Duitser nieuwe verdachte in verdwij­nings­zaak Madeleine McCann

0:05 Er is een nieuwe verdachte in de vermissingszaak van Madeleine McCann, het Britse meisje dat in 2007 verdween uit een appartement in Portugal. Het gaat om een Duitse man, die al voor een ander vergrijp in Duitsland in de cel zit. De Britse en Duitse politie spreken woensdag van een ‘belangrijke ontwikkeling’ in de zaak.