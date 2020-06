Oud-advocaat Maddie-verdachte: Ik denk dat hij haar ontvoerd heeft

De Duitse justitie is met Christian Brückner (43) de juiste man op het spoor in het onderzoek naar de verdwijning van Madeleine McCann. Dat zegt de Portugees Serafim Vieira, een van de advocaten die de Duitse kindermisbruiker eerder heeft vertegenwoordigd. ,,Ik denk dat hij achter de verdwijning van Madeleine zit.”

Het Duitse Openbaar Ministerie heeft ‘op feiten gebaseerde verdenkingen’ dat de 43-jarige Brückner, een Duitse man met een zedenverleden, het vermiste Britse meisje heeft ontvoerd en daarna heeft vermoord. Er zijn ‘concrete bewijzen, niet slechts aanwijzingen’ dat McCann dood is, aldus de openbaar aanklager.

Hij benadrukt wel dat er geen forensisch bewijs is, zoals het stoffelijk overschot van Madeleine. Hierdoor is het nog onmogelijk om Brückner voor de rechter te brengen. Toch denkt advocaat Serafim Vieira dat justitie nu eindelijk, na dertien jaar zoeken, de juiste persoon te pakken heeft. ,,Het verbaast me niet dat hij als verdachte is aangemerkt”, zegt hij over zijn oud-cliënt tegen dagblad The Mirror.

Gelogen

Vieira vertegenwoordigde een jaar vóór de verdwijning van Maddie de belangen van Brückner nadat hij was gearresteerd voor het stelen van diesel van vrachtwagens in de Portugese Algarve. Hij bekende de feiten onmiddellijk. Vieira vermoedt dat Brückner dit deed om te voorkomen dat justitie dieper in zijn zedenverleden zou graven, wat had kunnen leiden tot huiszoekingen die bewijzen van andere misdaden hadden kunnen opleveren.

De Duitser werd tijdens het proces acht maanden lang in voorlopige hechtenis genomen omdat hij weigerde zijn adres aan de rechtbank te geven. Op het moment van zijn arrestatie woonde de zedendelinquent in een gehuurde gammele boerderij in de heuvels net buiten Praia da Luz. Maar in de rechtszaal beweerde hij te wonen in een camper op een Duitse schroothoop in het gehucht Barrocal, ongeveer driehonderd kilometer verderop. Vier maanden na zijn vrijlating raakte Madeleine vermist en werd vervolgens nooit meer teruggevonden.

Speeksel

De Duitse aanklager - die het grootschalige onderzoek naar Brückner leidt - meldt dat ze de theorie onderzoeken dat een medewerker van het Ocean Club-resort, waar Maddie verdween, de verdachte had kunnen vertellen dat het appartement van McCanns leeg was. ,,We onderzoeken of een medewerker van de Ocean Club de verdachte heeft geholpen op de avond dat Madeleine verdween. Dit is interessant voor ons. Het telefoontje van de verdachte zou kunnen zijn tussen hem en een medewerker die hem vertelde wanneer hij moest inbreken in het appartement van McCanns”, aldus de aanklager.

De Duitse politie wil bovendien de komende tijd een mysterieus speekselstaal, dat destijds in de kamer van Maddie in Portugal is gevonden, onderzoeken. Het speeksel zou aangetroffen zijn op het bed van Madeleine in het vakantieappartement van haar ouders. Volgens de Portugese politie is er geen match met het dna van Christian Brückner, maar de Duitse rechercheurs willen dat zelf opnieuw laten testen, meldt Sky News. De Britse nieuwssite betwijfelt of Portugal de staal naar Duitsland zal sturen om wettelijke redenen en door de recente kritiek van de Duitse procureur Hans Christian Wolters op de Portugese onderzoekers.