Oud-adviseur Trump: ‘Ik hielp bij plannen buitenlandse staatsgrepen’

John Bolton, voormalig Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties (2005-2006) en oud-nationaal veiligheidsadviseur van het Witte Huis (2018-2019), heeft dinsdag gezegd dat hij heeft geholpen bij het plannen van pogingen tot staatsgrepen in het buitenland. Bolton maakte de opmerking in een programma van CNN over de commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt.

De leden van de commissie beschuldigen oud-president Donald Trump van het aanzetten tot geweld in een laatste poging om aan de macht te blijven na het verliezen van de verkiezingen van 2020. In een gesprek met CNN-presentator Jake Tapper stelde Bolton echter dat Trump niet competent genoeg was om een ,,zorgvuldig geplande staatsgreep” te plegen. Dat zei Bolton naar eigen zeggen ,,als iemand die heeft geholpen bij het plannen van staatsgrepen - niet hier - maar in andere plaatsen. Dat kost veel werk. En dat is niet wat hij (Trump, red.) deed.”

Tapper vroeg Bolton op welke pogingen hij doelde. ,,Ik ga niet in op de details”, zei de oud-adviseur, voordat hij Venezuela noemde. ,,Het bleek niet succesvol te zijn. Niet dat we er zoveel mee te maken hadden, maar ik zag wat nodig was voor een oppositie om te proberen een illegaal gekozen president omver te werpen en ze faalden”, zei hij.

In 2019 steunde Bolton als nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis openlijk de oproep van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó aan het Venezolaanse leger om zijn poging te steunen om de socialistische president Nicolas Maduro te verdrijven. Guaidó - en een groot deel van de internationale gemeenschap - stelden dat de herverkiezing van Maduro niet eerlijk was verlopen. Uiteindelijk bleef Maduro aan de macht. ,,Ik heb het gevoel dat er nog andere dingen zijn die je me niet vertelt (naast Venezuela)”, zei de CNN-presentator. ,,Ik weet zeker dat die er zijn”, antwoordde Bolton.

Volledig scherm Rellen in de Venezolaanse hoofdstad Caracas tijdens de opstand tegen president Maduro in 2019. © AFP

Veel deskundigen op het gebied van buitenlands beleid hebben kritiek op Washingtons stelselmatige interventies in andere landen: van de coup in Iran in 1953 tot de Vietnamoorlog en het steunen van moordzuchtige regimes in Latijns-Amerika in de jaren 60, 70 en 80. Ook deze eeuw liet de VS zijn macht buiten de landsgrenzen gelden met de invasies in Irak en Afghanistan.

Het is wel hoogst ongebruikelijk dat Amerikaanse functionarissen openlijk erkennen dat ze een rol hebben gespeeld bij het aanwakkeren van onrust in het buitenland.