Orkaan Idalia eist in Florida ten minste twee levens: ‘Weinig mensen overleven stormvloed’

De storm kwam rond 07.45 uur lokale tijd aan land in het dunbevolkte Taylor County. Kustplaatsen kregen te maken met overstromingen en de harde wind blaast bomen omver. Gouverneur Ron DeSantis heeft inwoners van zijn staat aangespoord goed op te passen en geen risico’s te nemen. Tijdens zijn persconferentie in de stad Tallahassee knipperde de verlichting kortstondig.

De autoriteiten waarschuwden dat de harde wind en overstromingen levensgevaarlijk kunnen zijn. In Pasco County kwam woensdagochtend al een 40-jarige automobilist om het leven nadat hij de controle over het stuur verloor en tegen een boom knalde. Volgens de Florida Highway Patrol reed de man te hard voor de omstandigheden. Ook in Alachua County botste een 59-jarige mannelijke bestuurder onder ‘extreem regenachtige omstandigheden’ tegen een boom. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Geen stroom

Zo’n 130.000 huishoudens in Florida kwamen woensdagochtend vroeg volgens Amerikaanse media zonder stroom te zitten. De Nationale Garde in Florida heeft vanwege het noodweer een ‘volledige mobilisatie’ aangekondigd. Er worden duizenden manschappen ingezet om bij te springen. Eerder werd al gewaarschuwd voor een stormvloed, hevige regenval en verwoestende wind.

De storm beweegt zich momenteel naar het zuiden van Georgië. Naar verwachting worden in een later stadium ook de staten South Carolina en North Carolina bereikt. De windsnelheden bedragen op dit moment 125 mijl per uur, ruim 200 kilometer. Voor een verwoestende orkaan in categorie 4 zijn windsnelheden nodig van 130 mijl per uur. Inmiddels hebben Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen al ruim 850 vluchten geannuleerd, en bijna 800 vluchten zijn vertraagd.