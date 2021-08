Orkaan Ida raast richting kust Louisiana: New Orleans wacht bang af, inwoners geëvacueerd

Zestien jaar na de verwoestende orkaan Katrina, die ruim 1800 mensenlevens eiste, zien bewoners van de Amerikaanse zuidkust met angst en beven het weekend tegemoet. Zondag wordt de ‘extreem gevaarlijke’ orkaan Ida verwacht die met nog meer geweld aan land zal komen in Louisiana. De autoriteiten hebben opgeroepen tot vrijwillige en verplichte evacuaties in de hele regio, waaronder New Orleans.

De stad werd op 29 augustus 2005 zwaar getroffen door Katrina, een orkaan van categorie 3 met windsnelheden van zo'n 200 kilometer per uur. Een stormvloed deed de vier dijken rond de stad bezwijken. Tachtig procent van de stad stond wekenlang onder metershoog water en er vielen honderden doden.

Exact zestien jaar later wacht New Orleans een nieuw drama dat zo mogelijk nog heftiger wordt. Orkaan Ida is met categorie 4 een niveau zwaarder dan Katrina, zal aan land komen met windsnelheden tot 233 kilometer per uur en kan metershoge vloedgolven veroorzaken, voorspelt het nationaal orkaancentrum (NHC). Burgemeester LaToya Cantrell beval een verplichte evacuatie voor gebieden buiten het dijksysteem van de stad en een vrijwillige evacuatie voor bewoners daar binnen. Voor het verplicht evacueren van de hele stad is volgens haar geen tijd meer. Dat vereist over het algemeen het gebruik van alle rijstroken van een aantal snelwegen om New Orleans te verlaten en duurt enkele dagen. Ida was vrijdag nog een tropische storm, maar ontwikkelde zich razendsnel tot een orkaan van categorie 3 en inmiddels 4.

Burgemeester LaToya Cantrell van New Orleans.

De ziekenhuizen in New Orleans worden niet geëvacueerd omdat ze nog steeds kampen met de vierde coronagolf. Voor hun patiënten is elders daardoor weinig ruimte, met ziekenhuizen van Texas tot Florida die vol met coronapatiënten liggen, zei de stedelijke gezondheidsdirecteur Jennifer Avengo. Functionarissen hebben bij het grootste ziekenhuissysteem van Louisiana voor tien dagen brandstof, voedsel, medicijnen en andere benodigdheden besteld en contracten afgesloten voor de levering van reservebrandstof voor de generatoren.

Volgens stadsfunctionarissen moeten inwoners zich voorbereiden op langdurige stroomuitval. Ze vroegen ouderen om evacuatie te overwegen. Directeur Collin Arnold van het stedelijke crisismanagement zei dat New Orleans zo'n tien uur geteisterd kan worden door een stormachtige wind (64 km/u) . De gouverneur van Louisiana drong er bij de inwoners van de staat op aan om zich snel voor te bereiden en zei: ,,Zaterdag tegen het vallen van de avond moet u zich op de plek bevinden waar u van plan bent de storm uit te zitten.”

President Joe Biden kondigde vrijdag de noodtoestand af voor Louisiana. Woordvoerder Jen Psaki zei dat het federaal agentschap voor crisismanagement (FEMA) van plan is om bijna 150 man medisch personeel en bijna vijftig ambulances naar het kustgebied te sturen om overbelaste ziekenhuizen te helpen.

Quote Die stormvloe­den komen bovenop het gewone hoogtij. Daar komt bij Ida mogelijk vijf meter bovenop Ad Stoffelen, orkaandeskundige van het KNMI

Stormvloed

Zo makkelijk de windsnelheden van een orkaan zich laten voorspellen, zo lastig is dat voor de stormvloeden die ermee gepaard gaan. Die stuwen het water op, wat een groot risico is voor laaggelegen deltagebieden zoals Louisiana waar de Mississippi uitmondt in de Golf van Mexico. ,,Die stormvloeden komen bovenop het gewone hoogtij. Daar komt bij Ida mogelijk vijf meter bovenop’’, zegt orkaandeskundige Ad Stoffelen van het KNMI. Het risico op dijkdoorbraken is lastig te voorspellen. ,,Zoals het nu lijkt, komt Ida iets zuidelijker aan land en zou de na Katrina gebouwde waterkering bij New Orleans het wel aankunnen.’’

Naast de stormvloed is er volgens hem nog een onzekere factor: de hoeveelheid warm water onder de oppervlakte van de Golf van Mexico. ,,De orkaan moet nog over die Golf heen. De weermodellen zijn niet altijd goed gekoppeld met de oceaan. Dat brengt onzekerheid over de ontwikkeling van een orkaan met zich mee. De meteorologen van het National Hurricane Center kennen die modellen, maar het blijft mensenwerk. De hoeveelheid warm water die Ida op haar pad tegenkomt lijkt mij nog een onzekerheid en is afwachten’’, aldus Stoffelen.

Inwoners van St. Bernard Parish, zo'n 57 kilometer van New Orleans, brengen zichzelf en hun spullen in veiligheid.

Cuba

Het centrum van orkaan Ida bevond zich zaterdag om 08.00 uur volgens het NHC zo'n 240 kilometer van Cuba met windsnelheden van zo’n 130 kilometer per uur (orkaankracht) en verplaatst zich zaterdag over het zuidoostelijke deel van de Golf van Mexico richting het noordelijke gedeelte.

Ida kwam vrijdagmiddag voor het eerst aan land op het zuidelijke eiland Isla de la Juventud. Het stormde urenlang, verklaarde een inwoner van de stad Vinales tegenover persbureau AP. ,,Het was echt beangstigend”, zei Ivonne Deulofeu. ,,We moesten zelfs de deuren van de kamers vastspijkeren. De planten in de tuin zijn allemaal weg.”

De Cubaanse regering had een orkaanwaarschuwing afgegeven voor de meest westelijke provincies, waar voorspellers zeiden dat er op sommige plaatsen wel 50 centimeter regen zou kunnen vallen, met mogelijk dodelijke overstromingen en modderstromen tot gevolg.

Volgens de Cubaanse burgerbescherming werden meer dan 10.000 mensen geëvacueerd in de provincie Pinar del Rio. De meesten trokken in bij familieleden. Er zijn nog geen berichten over doden. Vrijdagavond laat bevond Ida zich zo'n 165 kilometer ten westen van Havana en raasde met 24 kilometer per uur in noordwestelijke richting.

