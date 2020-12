Organisator seksfeest homobar ziet het probleem niet: ‘We waren heel voorzichtig, iedereen had al corona gehad’

VIDEO Giganti­sche telescoop, bekend van Bond-klassieker Goldeneye, ingestort op Puerto Rico

1 december Een belangrijke telescoop is in de nacht van maandag op dinsdag ingestort. Bij de radiotelescoop Arecibo op Puerto Rico is een platform dat honderden tonnen weegt naar beneden gevallen. Daarbij heeft het waarschijnlijk een groot deel van de installatie vernield. Hoe groot de schade precies is, moet nog blijken. Doordat het ongeluk in de nacht gebeurde, raakte niemand gewond.