Organen van Jemima (13) redden maar liefst acht mensen

Jemima en haar moeder hadden het weleens over orgaandonaties. Het meisje vond het een beetje griezelig, maar snapte dat het belangrijk is en wilde graag helpen. Enkele weken later zakt zij onverwachts in elkaar en komt te overlijden. Wanneer de arts vraagt of ouders Sophie en Harvey Layzell haar organen willen afstaan, staan ze voor een lastige beslissing. ,,Het was moeilijk", zegt Sophie, ,,want iedere ouder wil instinctief haar kind te beschermen. Maar Jemima had verteld wat ze wilde en met die kennis hebben we ‘ja’ gezegd."



Een orgaandonor helpt gemiddeld twee tot drie patiënten. Jemima redde er acht: vijf kinderen en drie volwassenen. Haar hart, dunne darm, alvleesklier en longen werden verdeeld over vier patiënten. Twee patiënten kregen ieder één nier en haar lever kon worden opgesplitst om nog twee mensen helpen. ,,Natuurlijk was het moeilijk", vertelt moeder Sophie. ,,Maar toen we kort na het overlijden een programma over kinderen met hartziektes zagen, wisten we dat ‘nee’ zeggen anderen een kans op leven ontzegt."