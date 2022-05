Orbán legt schuld voor uitblijven olieboycot bij Von der Leyen, grote druk op EU-top om knoop door te hakken

De leiders zijn vanavond en morgen in Brussel bijeen om te praten over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor onder meer de energie- en voedselveiligheid. De olieboycot is het meest omstreden deel van het zesde EU-sanctiepakket tegen Rusland, dat door onenigheid tussen de lidstaten al bijna vier weken in de lucht hangt. ,,Het is echt een schande dat we niet in staat zijn tot uitvoering te komen”, aldus de Litouwse president Gitanas Nausèda. ,,Elke dag vallen er in Oekraïne doden en worden er steden verwoest. Ik hoop dat we vandaag de laatste losse eindjes aan elkaar kunnen knopen en snel kunnen beginnen aan ons zevende sanctiepakket.” Ook de Finse premier Sanna Marin vindt ‘een besluit vandaag’ heel belangrijk. De Letse premier Krisjanis Karins: ,,We gaan veel te langzaam. Rusland gaat sneller met de verwoesting van Oekraïne dan wij met onze sancties.”