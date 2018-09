Opvangcentra voor migrantenkinderen VS raken vol

De toename is niet te wijten aan meer mensen die de grens oversteken zonder verblijfsvergunning, maar aan de een terugloop in gezinshereniging onder de huidige regering. Kinderen worden minder herenigd met hun ouders, maar ook met andere familieleden die al in de Verenigde Staten wonen, hun zogenaamde ‘sponsoren’. Het is gebruikelijk dat zij kinderen in huis nemen, tot er is besloten of het kind wel of niet in de VS mag blijven.