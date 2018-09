Opstootjes bij demonstraties in Duitsland

Update Pretpark Bobbejaan­land dicht: duizenden bezoekers druipen af

19:33 Het ook in Nederland populaire Belgische pretpark Bobbejaanland was vandaag gesloten. De politie zocht naar een rugzak die in het park is achtergelaten door een onbekende man. De zoektocht leverde niets op. Een paar duizend bezoekers wachtten vanochtend vergeefs voor de poort.