Oprichter Amazon legt alvast 10 miljard neer in strijd tegen klimaatverandering

Tom (38) overlijdt vier dagen na uitkomen laatste wens: ‘Hij was een liefdevol­le vader’

21:24 Een terminaal zieke Belg van 38 is afgelopen weekend overleden, vier dagen nadat zijn laatste wens in vervulling ging: de nieuwbouwwoning zien waar zijn vrouw en drie kindjes zonder hem zullen wonen. ,,Tom was een heel liefdevolle vader. Hij leeft nu verder in onze kindjes. Zij komen nu meer dan ooit op de eerste plaats’’, zegt zijn echtgenote Epiphanie Dewitte tegen deze nieuwssite.