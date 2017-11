Oppositie Zimbabwe: Corrupt regime Mugabe willen we nooit meer terug

,,De politiek van gewelddadigheid, intolerantie, onverzettelijkheid, ongelijkheid en corruptie die het kenmerk was van het ingestorte Mugabe-regime, zou nooit meer in ons geliefde vaderland mogen opduiken", schrijft de partij. MDC-T laat weten nauwlettend in de gaten te houden welke stappen Mnangagwa zet om te zorgen dat de verkiezingen volgend jaar vrij verlopen, met eerlijke kansen voor iedereen. Met name gaat het om 'de ontmanteling van alle pijlers van onderdrukking die onder het vorige regime werden opgericht'.



Mnangagwa, die morgen wordt ingezworen als de nieuwe president van Zimbabwe, was lange tijd de rechterhand van Mugabe. Hij kwam met steun van het leger in verzet toen Mugabe (93) hem als vicepresident en gedoodverfde opvolger aan de kant zette. Onder zware druk legde Mugabe dinsdag na 37 jaar het ambt neer.