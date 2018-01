Oppositie Venezuela wil verkiezingsdeelname

Eerste steenrijke Saudi's vrijgelaten uit hun 'cel' in het luxueuze Ritz Carlton

27 januari In ruil voor torenhoge schikkingen zijn de eerste verdachten in Saudische anti-corruptiecampagne weer op vrije voeten gesteld. Waleed al-Ibrahim, hoofd van het media-concern MBC, was een van de eersten die zijn ‘cel’ in het luxueuze hotel Ritz Carlton mocht verlaten. Daar zat hij samen met 200 andere prinsen, politici en steenrijke zakenmensen sinds november opgesloten in het kader van een anti-corruptiecampagne.