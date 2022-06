Opnieuw vijf verdachten aangehouden wegens moord op Britse journalist

De vijf verdachten die zondag werden aangehouden, zouden hebben geholpen bij het verbergen van de lichamen. De politie heeft de identiteit van de verdachten nog niet bekendgemaakt. Ze zei alleen dat haar onderzoek erop is gericht “alle omstandigheden, motieven en betrokkenen in de zaak in kaart te brengen”.

Phillips schreef voor de Britse krant The Guardian. Pereira werkte voor het Braziliaanse overheidsagentschap voor inheemse zaken. De twee waren samen op expeditie in de Braziliaanse Javarivallei, langs de grens met Peru. Ze zouden interviews afnemen voor een boek over natuurbehoud in het gebied, waar veel illegale visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel plaatsvindt.

De politie stelde eerder in een verklaring dat de daders alleen handelden en dat er geen criminele organisaties betrokken zouden zijn bij de dubbele moord. Inheemse organisaties trekken dat in twijfel. Volgens Univaja, een lokale organisatie die betrokken is bij het onderzoek, duidt alles erop dat Pereira en Philips “het pad kruisten van een machtige criminele organisatie die koste wat kost probeerde haar sporen uit te wissen.”